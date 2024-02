Lonitseera tegi laulu kultuuripealinnast

«Laul keerleb ümber Emajõe ja selle, kuidas meie isiklikud panged ta jõeveega täituvad. Ühel on pang pooltühi, teisel jälle pooltäis – aga mõlema kogemus kehtib,» ütles laulu autor, Võrust pärit Kaisa Kuslapuu. «Mis toimub me elukeskkonnas, toimub ka meis endis ja kultuuripealinna aastal hoiame Lõuna-Eesti fluidumit kahe käega. See laul on minu Tartu kogemus ja armastuskiri kodukohale nagu mõni varasemgi Lonitseera laul, ainult et Kukerpillide mõjutused on kohale jõudmas.»