Valgas selguvad Eesti meistrid maadluses

Sel laupäeval peetakse Valga lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses, kuhu on oodata enam kui 250 osavõtjat. Kohal on võistlejad nii Eestist, Lätist kui ka Leedust.

Võistluste peakorraldaja Tõnu Laine sõnul on võistlused aastatega muutunud üha suuremaks. "On hea meel tõdeda, et aastate jooksul on meie võistlus muutunud järjest populaarsemaks ja huvi suureneb võistluste vastu ka väljaspool Eestit," ütles Laine.