Aprillis jõustuvad muudatused võimaldavad saada suurema kodulaenu

Väga levinud võimalus omafinantseeringu vähendamiseks on ka KredExi käendus. KredExi käendus vähendab koduostja omafinantseeringu nõuet tavapäraselt 15% pealt 10% peale. Lasterikastele peredele on omafinantseeringu nõue vaid 5% soetatava kodu turuväärtusest. Näiteks 100 000-eurose turuväärtusega kodu on võimalik soetada 10 000- või 5 000-eurose omafinantseeringuga.

Lisaks teistele kodulaenu käendustele aktsepteerib Coop Pank ka KredExi käendust maapiirkonda eluaseme soetamiseks. See on unikaalne käendus maapiirkonnas kodu ostjale – Kredex tagab kodulaenu 80% ulatuses ning 20% kodulaenust jääb tagatiseta. Kuna pank ei vaja kinnisvara tagatiseks, ei oma ka kinnisvara väärtus selle laenu puhul tähtsust. Kodu ostajal peab olema olemas üksnes omafinantseering 10% ulatuses projekti kogumaksumusest.

Näiteks, kui maamaja hind on 50 000 eurot ja renoveerimisele kulub teine 50 000 eurot, on projekti maksumus kokku 100 000 eurot. Kui ostjal on olemas 10 000 eurot, saab pank talle laenata 90 000 eurot. Seejuures tagab KredExi käendus laenust 72 000 eurot ja 18 000 jääb pangale tagamata.

Teine hea võimalus maapiirkonda kodu ostmiseks on kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaaslaenu. MES-i kaaslaenu maksimaalne summa on 100 000 eurot, kuid see saab olla maksimaalselt 50% kodulaenu kogusummast. Näiteks, kui pere soovib võtta maakodu ostmiseks kodulaenu 180 000 eurot, siis saab MES-i osakaal olla 90 000 eeldusel, et pank finantseerib laenu samuti 90 000 euro ulatuses.

Pakkumiste võrdlemine on läinud lihtsamaks

Kolm tähtsat asja, mida pangad kodulaenu otsuseid tehes arvesse võtavad on laenutaotleja krediidivõimekus, tema varasem maksekäitumine ja tagatiseks jääva vara likviidsus. Selle kontrollimiseks küsivad pangad laenutaotlejatelt enamasti kuue kuu kontoväljavõtteid kõigist pankadest, kus taotlejad arveldavad, ning eksperthinnangut – rahvakeeles hindamisakti – tagatiseks jääva vara kohta.

Kodulaenupakkumine tasub kindlasti küsida mitmest pangast. Võrrelda tuleks panga pakutavaid laenumarginaale ja lepinguga seotud tasusid. Üldiselt tasub kodulaen võtta võimalikult pikaks perioodiks, maksimaalne periood on enamasti 30 aastat. Mida pikemaks perioodiks ja madalama lepingutasu ning marginaaliga on pank valmis laenu väljastama, seda kasulikum on see üldjuhul kodu ostjale.

Omavahel võrreldavate pakkumiste saamine on läinud tehnoloogiliste arenduste tõttu oluliselt lihtsamaks. Näiteks Coop Pangas näeb laenutaotleja kohe pärast taotluse esitamist esmast indikatiivset laenupakkumist ning saab seejärel otsustada, kas soovib siduva pakkumise saamiseks võtta ühendust ka laenuhalduriga või mitte.