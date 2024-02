Euroopa Saunamaraton Otepääl on lustlik orienteerumismäng saunade vahel, kus tuleb läbida ette antud ajal võimalikult palju kaardile märgitud saunakohti. Näiteks said võistlejad võtta leili kõrge kraana otsas rippuvas saunas või higistada hoopis vanasse trammi tehtud saunas.

«Tore on näha rahvusvahelise huvi kasvu nii osalejate kui ka meedia poolt. Hea meel on näha, et saunaomanikud pingutavad selle nimel, et pakkuda osalejatele erilisi elamusi,» ütles Euroopa saunamaraton Otepääl peakorraldaja Ago Arro.