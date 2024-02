VIDEOLUGU ⟩ Läti käsitöökunsti pillerkaar toodi eestlastele imestada

«Silma hakkavad esimesena loomulikult need tohutult ilusad vaibad,» kiitis Võrus töötav käsitöökunstnik Janika Solmann. «Koloriit on täiesti teistsugune kui Eestis. Meie oleme sellised mahedad, maalähedased, tagasihoidlikud, aga siin on värvide pillerkaar ja kvaliteet on ka imeline. Õlgkübarad, mida meil traditsiooniliselt ei olegi, ja keraamika, ehted, metallitöö ka. Põnevaid asju näeb.»