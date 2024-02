Järgmisel aastal toimuva laulupeo idee on seotud Võruga

Rahvamuusikapeo karmoškade liigijuht on Setomaa ülemsootska

Rahvamuusikapeojuht Helin Pihlap kutsus teekonnale rahvamuusikuid. «Mul on väga hea meel täna siin olla ja rääkida sellest, milline hakkab meie pidu olema. Huvi rahvamuusika peo vastu on aina kasvamas, kirja on pandud rekordarv inimesi. Peo ajal on palju, mis on juba tuttav, kuid on ka palju uut.»