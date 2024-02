«Linna piirist on kergliiklustee peaaegu Väikese Emajõeni juba aastaid olemas. Õnnetus olukorras on aga Tartu tänav, mis on üks Valga peatänavaid ja millel puudub kergliiklustee,» on nentinud Valga valla ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Urmas Möldre. «Pole isegi kõnniteed, inimestel on seal käia väga kehv. Seepärast ei ole seal ka rataste ega muude kergliiklusvahenditega liiklejaid eriti palju. On ainult teepeenar ja kahel pool kraavid.»