Vello Jaska: vabariigi president tegi ainuõige otsuse

Meediaväljaandeid lugedes jäi vahepeal selline mulje, et kõrvalejäänute pahameele ja solvumiste laine hakkab kohe-kohe üle parda lööma. Sellest tingituna paisati avalikkuse ette pidurdamatult kõiksuguseid ootamatuid vihjeid ja väljendusi. Mõni riigipea otsuse kritiseerija leidis, et selline teguviis on põhiseadusliku institutsiooni väärikuse riivamine. Teised jälle ütlesid, et selliselt toimimine on pesuehtne riigikogu tühistamine. Kolmandad väitsid aga koguni, et see on hoop Eesti Vabariigi iseseisvuse kaitsele.