Tiit Loim: teekond tasuta vaimse terviseni

Et universaalne riigi rahastatav tervishoid on üldjoontes hea süsteem, on üsna selge, kui vaadata põgusalt hirmutavatele näidetele USAst, kus seda pole. Siiski on oma väljakutsed siingi, kardetavasti jääb nii mõnigi inimene kas rahapuuduse või muu põhjuse tõttu psühholoogilisest abist eemale.