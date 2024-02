Combiwood lülitas töösse erilise päikeseelektrijaama

Koostöölepingu kohaselt ei ole eesmärk edastada päikesepargi toodetavat elektrit mitte võrku, vaid tarbida ära otse puidutööstuses. Tegemist on Eesti ühe esimese sellist tüüpi lepinguga, mis kindlustab tehasele pikaajalise kindluse energiasisendi osas ja tagab opereerimisele täisteenuse.

«Ehitasime Combiwoodile ärikliendi lahendusega päikesepargi, mis tähendab, et puidutööstus hakkab tänu pikaajalisele täisteenusele saama keskmisest turuhinnast soodsamat elektrit ja seda järgmised 25 aastat. See mõjutab oluliselt tehase kaalutud keskmist elektrihinda kogu aasta lõikes. Paneelidega kaetakse ära kolmandik tehase tootmiseks vajaminevast elektrist,» märkis KC Energy tegevjuht Mihkel Loorits. «Selliseid lahendusi täna Eestis väga ei ole, aga tegemist on väga perspektiivika ning tööstustarbijate jaoks pikaajalist hinnastabiilsust ja varustatust tagava koostöömudeliga.»