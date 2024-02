Teenetemärgi pälvinud tarbijate ühistu juht: see on tunnustus kogu meie meeskonnale

«Praegu on tunne selline segane, aga iseenesest tore ka, et on märgatud. Igal juhul on meeldiv, tuleb palju õnnitlusi. Eks see on tunnustus kogu meie meeskonnale, ei tee ma üksi siin ühistegevust,» lausus Osijärv.

Ta lisas, et poode maapiirkondadesse juurde luua pole plaanis, aga olemasolevate kauplustega nad kindlasti jätkavad. «Renoveerime siin ka järjest oma maakauplusi. See on huvitav, et kui maapood pannakse kinni, on ajakirjanikud kõik küsimas. Aga kui Alal renoveerisime, ei olnud ühtegi ajakirjanikku kohal. Positiivsust pigem vähem märgatakse, mis on natuke kurb. Aga inimesed olid rõõmsad ja neil tekkis kindlustunne, et kauplus säilib.»