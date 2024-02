«Juhtusin kuulma, õigemini lugema. Eks see tunnustamine on alati mõnus, aga praegu, prauhti, midagi välja tuua ei oskagi,» ütles Paul Hagu Lõuna-Eesti Postimehele.

Tartus elavat Hao Paalit teatakse mehena, kes ei jäta kunagi võimalust kõri puhtaks köhatada, kui seto mehed kuskil laulu üles võtavad. Tihtipeale on aga just tema see, kes meestesummas see eestlaulja ehk killõlaulja on.