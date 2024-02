30 aastat päästja ametit pidanud Kaino Zilmer pälvis presidendi teenetemärgi

Päästeametis on ta töötanud juba üle 30 aasta. «Turvalisuse teema on minu südameasi ning tegelen sellega päevast-päeva, eks see minu elutöö on. Mul on elus vedanud, et minu ümber on olnud tegusad ja teotahtelised inimesed. Tänu sellele asjad kulgevad. Üksi ei saa keegi midagi tehtud.»