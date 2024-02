Kahevõistluse MK-etapp panustab jätkusuutlikkusse

«Taastuvlahenduste kasutamine kahevõistluse Otepää MK-etapil on väike, kuid oluline panus looduse hoidmisesse. Püüame luua ürituse, mis inspireerib teisi järgima sarnast teed,» ütles etapi rohetiimi eestvedaja Kristi Loit.

Jäätmete valdkonnas tagatakse võistlusalal liigiti kogumise võimalus. Toitlustus on tellitud vastavalt osalejate arvule ning allesjääv toit jagatakse korraldajate vahel või annetatakse abivajajatele.

Mitmendat aastat on võistlusel kasutusel Ringo korduskasutatavad nõud. Uusi materjale tellitakse mõõdukalt ning pigem kasutatakse olemasolevaid bännereid ja reklaammaterjale. Kampaania käigus kogutakse kokku ka kaelapaelad, mida kasutatakse võistlejate ja korraldajate ligipääsukaartide küljes.

«Samuti ülioluline, aga ka märkimisväärselt palju energiat tarbiv on suusaradade ettevalmistamine ja rajaäärsete telkide elektriga varustamine – kõik see loob põhja suursündmuse kvaliteedile. Sel aastal teeme esimest korda kõik need tööd Otepää MK-etapil ära üksnes taastuvdiisliga,» ütles Loit.