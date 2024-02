Swedbanki kontorivõrgujuht Brita Kuldkepp lausus, et otsus Valga pangakontor 28. märtsist sulgeda on seotud oluliselt vähenenud külastatavusega. «Paari aastaga on klientide voog vähenenud üle kolme korra. Pidevalt on lisandunud digilahendusi ning toiminguid eelistatakse teha interneti- või mobiilipangas.»