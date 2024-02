Sirje Potisepp: miks toidu hinnad tõusevad?

Kulutused toidule moodustavad olulise osa inimeste väljaminekutest. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad tõusid eelmisel aastal 15,8%, keskmine brutopalk ligi 10%. Selgus, milline on toodete tegelik hinnatõus olnud tänavuse käibemaksutõusu varjus, saabub mõne kuu pärast, kuigi esimesed vaatlused näitavad, et kaubanduse juurdehindlused on oluliselt kasvanud.