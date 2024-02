Kaitseliidu noored stardivad Valgamaal öisele võistlusmatkale

Võimalikud ülesanded kontrollpunktides on orienteerumine, side, laskeharjutused sportrelvadest, esmaabi. Kogu võistluse jooksul tuleb võistlejatel hakkama saama stardist kaasa võetud vahenditega. Kõik see toimub peamiselt öösel ja matkasuuskadel, ilma igasuguse kõrvalise abita.

Kodutütred ja Noored Kotkad on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, mille missiooniks on kasvatada noori isamaalises vaimus, arendades nii nende vaimseid kui ka füüsilisi võimeid. "Valge Välk 2024" on suurepärane võimalus noortele näidata talvises metsas oma oskusi ja vastupidavust, samuti tugevdada meeskonnatööd ja iseloomu.