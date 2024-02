Setomaa koolid peavad tervisenädalat

Setomaal tegutseb kolm kooli: Mikitamäe ja Meremäe kool ning Värska Gümnaasium. Selle nädala sees on kolm koostööpäeva, kus ühte Setomaa kooli tulevad kokku kõik sama kooliastme õpilased ning nädalasse mahuvad ka igas koolis eraldi tähistatavad vastlapäev 13.veebruaril ja sõbrapäev 14.veebruaril.

Esmaspäeval toimub Setomaa koolide 2. kooliastme koostööpäev Värskas. Kõik koostööpäevad algavad pool kümme hommikul ja kestavad terve koolipäeva. Värska päeva teemaks on toit – tervise alustala. Töötubades ja loengutes on käsitluse all salati valmistamine, suhkru roll jookides, sünnipäevalaua katmine ja vaimne tervis.