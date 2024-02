Tartu maratoni rajal on lund uskumatult palju

«Raja esimesel 46 kilomeetril kuni Paluni, on lund kõvasti. Palult Elvasse on samuti rada hea, lihtsalt kohati jäisem. Mulda kuskilt ei paista, seda ohtu ei ole,» kommenteeris olukorda rajameister Assar Kütt.

Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk hindas praegust olukorda samuti väga heaks. «Kui mujal Eestis on lumevabadel põldudel avanev pilt tekitanud paljudes küsimust, kas Tartu maraton üldse saab toimuda, siis praegune lumeseis maratonirajal ja samuti ilmaprognoosid ei tekita maratoni toimumises mingit kahtlust. Rada on täies pikkuses hooldatud ning kõik suusatajad on oodatud sinna treenima. Oma silm on kuningas,» sõnas Kelk.

Praegu on maratonile registreerunud juba ligi 4500 suusatajat 25 riigist.

Juubelimaratoni programm algab 17. veebruaril vabatehnika-, vintage- ja teatesõitudega. Klassikadistantsid sõidetakse pühapäeval, 18. veebruaril.