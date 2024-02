Uus lasteraamat pakub seiklusi ja põnevust

Raamatu peategelane on peagi kaheksa-aastaseks saav Ruudi, kelle rahuliku elu keeravad pea peale tema papsi telefoni saabuvad sõnumid, mis on adresseeritud hambahaldjale. Ent paps ei tee neist väljagi.

Veelgi enam – kui Ruudi piimahammas suust vehkat teeb ja ta selle ööseks padja alla paneb, et hambahaldjas saaks hamba eest mündi tuua, on hammas hommikul alles. See teeb Ruudi kurvaks. Ja siis kurjaks. Nii kurjaks, et ta võtab kogu oma julguse kokku ning läheb sõnumis saadetud aadressile hambale järele. Öösel. Pimedas. Võõrasse kohta. Ja see on talle hirmus.

Õnneks leiab ta peagi endale sõbra, julge ja pöörase Tuula. Tüdruku, kes utsitab Ruudit hirmudele otsa vaatama ning kellel on oma suur saladus.

«Ruudi, Tuula ja hambahaldjas Tauno» on kaanest kaaneni täis seiklusi ja põnevust, ehk ka veidi kõhedust, aga kindlasti sõprust ja rõõmu. Lugu sobib ette-, koos- ja lihtsalt lugemiseks raamatusõbrale vanuses viis ja rohkem aastat.

Raamatu on joonistustega illustreerinud Kerli Toom.