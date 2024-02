Uus spordihoone kerkis Valga keskstaadioni ääre. Valga vallavanem Monika Rogenbaum meenutas, et maja valmimise teekond on olnud pikk. «2016. aastal on alustatud seda plaani. 2021. aasta oktoobris jõudis Valga vallavolikogu kokkuleppele ja langetati otsus, et ehitus algab ja see hoone tuleb.»