Valga spordihall täitub taas maadlusmeistritega

Võistlustele on oodata suur hulk maadlejaid nii Võrust, Põlvast, Valgast, Tallinnast, Saaremaalt ja mujalt maadlusklubidest üle Eesti. Eelregistreeritud on juba üle 180 maadleja. Kohal on Eesti parimatest parimad ja välja selgitatakse Eesti juunioride vanuseklassi meistrid.