Kuldar Leis: mõjukas on ka suunanäitaja

«See on nii vägev aasta,» lisab kümmekonna ettevõttega lähedalt või kaugemalt seotud elupõline põlvakas, kes börsile viinud mitu firmat. «Loomulikult ettevõtjana on keeruline, kui selline vahe sisse tuleb, aga oma ettevõtetes toimetavad tiimid kenasti edasi.»

Kuna Tartu 2024ga on tal palju tegemist, jäävad paratamatult ettevõtluses osad tööd tegemata või seisma. Ta on saanud hiljuti enda sõnul ägedaid pakkumisi, et midagi uut ühiselt tegemata hakata, kuid ta on neile seni ära öelnud, sest aega nendeks ei ole. Kultuuripealinna tegemised on praegu olulisimad.