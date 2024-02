Laupäevast on maastikusõidukitega lubatud minna piirijärvede jääle

Jalgsi ja maastikusõidukiga võib minna Peipsi järvele, Pihkva järvele ning Lämmijärvele, vaid jalgsi võib minna Pabra järvele, Vaniku järvele ja Kriiva järvele.

Inimelude kaitseks on keelatud minna nii jalgsi kui ka maastikusõidukitega Pattina järv jääle.

Keelatud on viibida jääl Narva jõe lähtele ja Emajõe suudmele lähemale kui üks kilomeeteri. Teiste jõgede suudmetes on keelatud viibida jääl lähemal kui 200 meetrit suudmest. Keelatud on viibida jääl Piirissaare kagunurgas, Piirissaare idaküljel ning Piirissaare ja mandri vahelisel alal Laaksaarest Meerapaluni.