FOTOD ⟩ Ihamarus tervitati rohelise puudraakoni aastat

Idamaades algas eelmise laupäeva esimesel tunnil rohelise puudraakoni aasta. Kanepi vallas Postitee ääres elavad Terje ja Aivar Täpsi on looma-aastate alguse puhul korraldanud selle sündmuse tähistamist nüüdseks 11 korda. Et peremees on tuntud gongide ja helikausside mängija, siis on loomulik, et nende idamaist päritolu instrumentide kasutaja peab lugu ka muudest sealsete rahvaste traditsioonidest.