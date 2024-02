Teisipäeval tuleb kohati kuni kaks kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Sajab lund, lörtsi, vihma, ka jäävihma, vaid Kirde-Eestis võib olla sajuta. On jäidet. Paiguti tuiskab ja on märja lume ladestust. Puhub kirde- ja idatuul 5-12, saartel ja rannikul 8-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -9, saartel -2 kuni +1 kraadi.