Koolides algas rahulolu-uuring

Kokku on küsitlusse kaasatud ligikaudu 40 000 õpilast pea 500 koolist üle Eesti.

Kutseõppeasutuses on rahulolu-uuringus osalema oodatud kõikidel õppetasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppijad ja kõik õpetajad ning haridus- ja noorteamet kogub andmeid 11. märtsist kuni 7. aprillini.

Haridus- ja noorteameti analüüsi ja uuringute büroo juhi Merit Kangro sõnul on tänavu taas kord tegemist sellise aastaga, kus küsitletakse lisaks õpilastele ka õpetajaid ja lastevanemaid.

«Kindlasti soovitame kõigil, kellele kutse saadetakse, küsitlusest osa võtta ja oma arvamust avaldada. Iga arvamus on oluline ja see on hea võimalus haridusega seotud olulistel teemadel kaasa rääkida,» innustas Kangro.