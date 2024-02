Suvelavastuses löövad kaasa ka harrastajad

Suvelavastus on koostöös Võru vallavalitsusega osa Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 programmist. Kultuuripealinna kunstilise kontseptsiooni «Ellujäämise kunstid» olulisemad väärtused on omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koos loomine. Kuna just kogukond mängib nende väärtuste tagamisel olulist rolli, on etenduse korraldustiim eesotsas lavastaja Tarmo Tagametsaga otsustanud leida 17. veebruaril Vastseliina piiskopilinnuses toimuval harrastusnäitlejate proovipäeval üles kohaliku kogukonna säravaimad tähed.