Rainer Rahasepp: Kagu abipolitseinikud paistavad silma mitmekülgsusega

Mullu panustasid Kagu jaoskonna abipolitseinikud ligi 8200 töötundi ja see on võimas tulemus. Lisandus 12 uut vabatahtlikku, senistest läks politseikooli või on kooli lõpetanud või saanud politseinikuks kokku viis vabatahtlikku siinsetest rühmadest.

Kui rääkida neist meestest-naistest lähemalt, siis neid iseloomustab mitmekülgsus. Nad annavad oma panuse ennetus- ja piirkondlikus politseitöös, on abiks teenindussaalides, osalevad patrulltegevuses, reididel, piirivalves, on abiks uurijatele ja ka teistes administreerivates ning logistilistes ülesannetes ning paljus muus, mida põnev politseitöö iga päev pakub.

Eriliselt valmistab rõõmu teadmine, et abipolitseinikeks soovib saada üha enam noori – abituriente. Loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka staažikatele vabatahtlikele korravalvuritele neid koolitades ja motiveerides. Ent noorte üle on eriline heameel, sest on olnud aegu, mil noori abilisi tuli lausa tikutulega taga otsida. Nüüd aga tulevad särasilmsed noored ise abi pakkuma. Midagi on muutunud. Ja õnneks paremuse poole.