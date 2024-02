Siinkohal ei mõtle ma neid, kes nutiseadet auto parkimiseks kasutavad. Mõtlen hoopis neid, kes seisavad keset tänavat ja näpivad või skrollivad oma telefoni. Või siis veel hullem: liiguvad aeglaselt edasi, ise pingsalt oma nutikat sõpra jälgides. Mitte et ma muidugi sooviks, et sellised telefonijõllitajad jooksma hakkaksid.

Ei ole ma isegi patust prii. Vanasti oli mul komme mõnelt ürituselt tulles pilte esimesel võimalusel telefonist arvutisse saata. Kord kui seda keset Valga peatänavat tegin, kõnetas aga mind üks naisterahvas, kes juhtis mu tähelepanu sellele, et see tegevus sugugi mõistlik pole. Muu hulgas mainis ta sedagi, et nii need õnnetused juhtuvad.