Seda ütlust, mida Hegel kasutas oma eeskõnes «Õigusfilosoofia» põhijoontele ja mida on tsiteerinud oma «Faustis» ka J. W. Goet­he, sobib meenutada ka äsjase õpetajate streigi valguses.

«See oli ikkagi väga kurb, mis meie koolis toimus,» ütles mulle murelikult ja pettunult üks koolijuht. «Osad õpetajad streikisid, teised mitte, mis tähendas, et osad lapsed said käia tundides, teised mitte,» kirjeldas koolijuht, kelle meeskond on muidu olnud ühtne ja üksteist toetav.