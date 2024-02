«EKRE juhatus ei lubanud mul kooli sulgemist päevakorda panna,» tunnistas Rõuge vallavolikogu esimees Mati Kuklane (EKRE) Lõuna-Eesti Postimehele. «Partei juhatus, kuhu ka mina kuulun, ütles, et EKRE on maakoolide sulgemise vastu ja see oli ka meie valimislubadus.»