VIDEOLUGU ⟩ Siseminister Läänemets veetis hommiku idapiiril suusapatrullis

«Üks eesmärk on teada saada ja tunda, kuidas meil piirivalve tegutseb, mida ta näeb, mida ta kogeb,» rääkis Läänemets Lõuna-Eesti Postimehele. «Isegi riietus on mul täpselt sama, et saada aru, kuidas riigi jaoks väga tähtsat tööd tehakse.»

«Aga teine pool on see, et me vaatame üle seda lõiku, kuhu peaks sellel aastal ehitustöödega jõutama ja 2025. aasta lõpuks võiks siin see lõik välja olla ehitatud,» lisas Läänemets.