«Vastlapäeva tähistati vanasti nii, et tapeti sügisel siga. Talveks jäid alles ainult sea jalad. Siis söödi need ära ja tehti vurr. Mina olen ka ühe korra vurri teinud. Vastlapäeval lähen kelgutama ja suusatama,» rääkis just õpitoast tulnud Fredy Mandel.