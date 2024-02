AUTOMAKS ⟩ Müügimees ja kirikuõpetaja vajavad autot iga päev

«Minu igakuine läbisõit on keskmiselt 5000-6000 kilomeetrit. Kui sinna lisada veel bändi sõidud, siis oli keskmine läbisõit kuskil 9000 kilomeetrit,» rääkis ASi Värska Vesi müügijuht Vaido Uibo. Ta on tuntud ka kui ansambli Sinu Naine vedaja, kuid muusikaga on praegu vahe sisse tehtud.