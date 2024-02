Kaupo Läänerand: veekriisid jäägu minevikku

Kui reovett ei koguta nõuetekohaselt, on see oht põhjaveele. Seni pole riigil ja omavalitsustel olnud täit ülevaadet, kas majapidamiste reovesi kogutakse nõuetekohaselt ning kas see jõuab puhastitesse. Seepärast tuleb kinnistute omanikel hakata edaspidi oma kohtkäitlussüsteeme registris registreerima.