Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill ja enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist sõltumata sellest, kas deklaratsioon esitati süsteemi avamise esimestel tundidel või tehakse seda hiljem. Paberdeklaratsioonide alusel asutakse tagasimakseid tegema märtsi keskpaigas.

MTA füüsilise isiku teenuse juht Annika Oja sõnul on tuludeklaratsioon on MTAle teada olevate andmete põhjal suures osas küll eeltäidetud, kuid oma andmete õigsuse eest vastutab inimene ise ning lisatulud, mis on teenitud näiteks erinevate platvormide kaudu, tuleb igal ühel deklaratsioonile ise märkida.