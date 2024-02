Vabatahtlikud päästjad panustavad tihti pereelu ja unetundide arvelt

Heikki Kadaja sõnutsi tekkis päris palju ohtlikke olukordi viimatise tormi ajal elektriliinide juures. «Vahel põleb elektritraatide ümbrus lumele vaatamata. Juhtmetele liiga lähedale minek võib aga olla üliohtlik. Ka me ise ei lähe sinna enne, kui oleme saanud sajaprotsendise kindluse, et vool on väljas. Peab ju päästja tagama kõigepealt iseenda ohutuse, sest vaid sel juhul saad teisi aidata,» toonitas ta.