Oksjon aitab varjupaigakasse

Tallinnas Ülemiste keskuses on üleval Varjupaikade MTÜ ja Pet City korraldatud näitus, kus näha oksjonil olevaid kunstiteoseid. Need jäävad sinna kuu lõpuni, sama kaua kestab ka oksjon.

Piltidel on seitse kassi, kes varjupaikades uut kodu kõige kauem oodanud. Kokku on nendes ligi 500 kassi.

«Mõni neist on kodu oodanud lausa ligi neli aastat. Loodame väga, et näitus aitab mõnelegi uue kodu leida. Oma panuse võib anda ka heategevuslikul kassikunsti oksjonil, mille kogu tulu läheb koduta kasside heaks,» selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.

«Näitusel on esindatud ka Valga ja Võru loomade varjupaiga asukad,» lisas Mõisamaa. «Need on Valga kass Fanni, kes on uut kodu oodanud 777 päeva, ja Võru kass Herta, kes on kodu ootel 686 päeva.»