GALERII ⟩ Retrosuusatajad hankisid vintage-sõiduks varustust üle maailma

Võrumaa mees Ain-Ivar Tupp ostis suusad viis aastat tagasi 50 euro eest Soomest – retro sõit toimus siis esimest korda. «Saapad olid aga probleemiks ning need tellisin lõpuks Ebay veebipoe kaudu Ameerikast, Milwaukee linnast: need maksid 40 eurot,» rääkis Tupp oma varustuse lugu. «Kepid on aga tuntud laulja Kait Tamra koolipõlve omad. Asju on seega igalt poolt kokku otsitud. Kampsun tuli postiga alles kaks päeva tagasi ning mütsi sain Paavli kaltsukast.»