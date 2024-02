Lähipäevade temperatuur kõigub nulli lähedal

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab Lääne-Eestis lund ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, öö hakul saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 2–7, saarte rannikul jääb õhutemperatuur kohati nullkraadi juurde. Teisipäeva päeval on üksikute selgimistega pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Varitseb jäiteoht. Puhub lõunakaaretuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.