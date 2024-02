Suusaorienteerumise sprinditeates võidutsesid OK Peko naiskond ja Otepää SK meeskond

Naiste põhiklassis oli oodata põnevat rebimist kahe õdedest koosneva võistkonna vahel – OK Peko eest olid stardis Daisy Kudre-Schnyder ja Doris Kudre ning JOKA eest Kaidy ja Keidy Kaasiku. Kahe vahetuse järel olid 24 sekundiga juhtimas õed Kaasikud, kuid kolmandas vahetuses jäi Kaidy Kaasikul üks kontrollpunkt läbimata ja sellega langes JOKA naiskond kahjuks konkurentsist. OK Peko esindusnaiskond võitis ülikindlalt ajaga 48.16. Hõbemedalid sai kaela Rakvere OK naiskond koosseisus Laura Lään - Liis-Marii Kaso kaotusega 4.45, pronksi teenis OK Peko II koosseis Emily Raudkepp-Kristel Kõivo (+11.49).