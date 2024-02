Lüllemäel astuvad üles džässmuusikud

Eesti muusika- ja teatriakadeemias õppiv saksofonist Nikita Korzoun üritab oma mänguga tagasi tuua traditsioonilist džässi ning lisada sinna tänapäevaseid nüansse. Ta on esinenud Eestis Jazzkaarel ja ka mitmesugustel rahvusvahelistel festivalidel. Aastal 2019 tutvus noor saksofonist Eesti džässkitarristi Kalev Karlsoniga, kes on oma muusikalise hariduse saanud Hollandis Utrechti konservatooriumis. Samal aastal moodustasid nad dueti.

Kalev Karlson on õppinud Ain Agana, Eef Albersi, Erik Rutjesi, Pekka Luukka ja Wim Bronnenbergi käe all, lisaks olnud Soome kitarrivirtuoosi Teemu Viinikaineni õpilane. Karlson on välja andnud kaks plaati: «Duets» (2021) ja «Pedal Stories» (2019). Kitarrist on esinenud mitmesugustel festivalidel ja teinud koostööd Jaan Jaansoni ja Sofia Rubinaga.