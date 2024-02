Horn on lõpetanud Tartu ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse erialal ning seejärel teenuste disaini ja juhtimise erialal (spetsialiseerumisega sotsiaaltööle) magistrikraadiga.

Ta on töötanud sotsiaaltöötajana Õru vallas, juhtinud Tõrva tervisekeskust ja Tõrva haiglat, olnud Valga haigla hoolekandeosakonna juht, kus rajas erihoolekandeteenuse. Samuti on ta töötanud Valga väikelastekodus, olnud tegevusjuhendaja ning Valgamaa kutseõppekeskuses sotsiaalvaldkonna õpetaja. Horm juhib MTÜd A.L.U.S., mis praegu tegeleb peamiselt erihoolekande teenustega. Ta on Eesti sotsiaaltöö assotsiatsiooni kutse­eksami hindamiskomisjoni liige.