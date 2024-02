Valitsus kiitis heaks pikaajaliste haigete töötamise

Tervisekassa ja tööandja maksaks pikaajalise haiguse ajal töötajale tema haigestumise eelse töötasu võrdsetes osades. Eelnõu on plaanitud jõustuma 15. aprillist. Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on põhieesmärk vältida raskemalt haigestunud inimeste püsiva töövõimetuse teket ja tööturult kõrvale jäämist.

«Pikaajalisest haigusest taastumine võib olla kiirem, kui pakkuda inimesele tema terviseseisundile sobivat tööd või lühemat tööpäeva või kohandada töökohta. Tegemist on vabatahtliku süsteemiga: see toimub raviarsti heakskiidul, vajadusel töötervishoiuarsti toel, patsient peab endas jõudu leidma ning see kõik peab sobima ka tööandjale,» selgitas Sikkut.