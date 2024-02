Nursipalu kinnistute müük toob valdadele ootamatu tulu

Antsla vallavalitsus sai läinud neljapäeval RKIKilt teate, et riik soovib neilt ära osta Luhametsa külas asuva Paabu kinnistu. Tegemist on 18 550 ruutmeetri suuruse elamumaaga, millel asuvad elumaja ning mõned hooned. Paabu maatükk asub mullu laiendatud kaitseväe Nursipalu harjutusala piires, täpsemalt on selle üks läänepoolne piirikinnistu.