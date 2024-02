Igor Taro: kolm peamist õppetundi Eestile sõjast Ukrainas

See tragöödia leidis aset nädalapäevad tagasi Harkivis. Eestis peitsid end inimesed keldritesse viimati 1944. aastal, vaenlane oli sama. Aastakümneid oleme vanavanematelt kuulnud, et sõjast koledamat asja pole olemas. Ukrainas toimuv näitas, et Venemaa on valmis oma naabrite suhtes sõjakoledusi kordama ning on sundinud meid ümber hindama, kui palju oleks tarvis selle ärahoidmiseks pingutada ja kui kiire sellega tegelikult on.