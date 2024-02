Lipu heiskamine on eraisikule südamesoov, mitte kohustus

Riigikantselei kodulehel on 2024. aasta all kirjas 19 lipupäeva. Nendest enamiku juures on märge, et lipu heiskavad riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Kolmel juhul – iseseisvuspäeva, võidupüha ja taasiseseisvumispäeva juures – on märge: lipud heisatakse elumajadele, ärihoonetele, büroohoonetele. Eesti lipu seaduse viimane versioon ütleb samuti, et iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval heisatakse Eesti lipp elu-, äri- ja büroohoonetele.

Mida aga tähendab mõiste «heisatakse» – on see soovitus või kohustus? Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed lausus, et trikoloori kasutamise reegleid on täpsemalt selgitatud Eesti lipu seaduse seletuskirjas. «Lipu heiskamine on kohustuslik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, samuti avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele. Teistel, sealhulgas eraisikutel, on Eesti lipu heiskamise õigus ja see tähendab, et kohustust ei ole.»