Eesti riigist, Vabadussõjast ja vabadusest on Valga sõjamuuseumi asutaja ja juht Meelis Kivi mõelnud palju. Nii muuseum kui ka tema korraldatud militaarfestivalid püüavad näidata, milline on olnud kaitsetahe ja kui suur roll on sellel vaba riigi jaoks. Eesti Vabariigi aastapäevaks on Meelis Kivi ikka muuseumis kokku seadnud kireva perepäeva kava. Nii ka sellel laupäeval, mil Eesti riigi loomisest möödub 106 aastat.