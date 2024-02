Stardivad Tartu 2024 keskkonnahoidliku ürituse korraldamise veebiseminarid

Suurüritus. Foto on illustreeriv.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 avaldas koos Tartu linnaga Eestis ainulaadse keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi juba kolm aastat tagasi. Tänaseks on Eesti korraldajad kultuuripealinna egiidi all katsetanud juhendit kolm hooaega. Sellest tõukuvalt võetakse seminaridel luubi alla just 1. jaanuarist kehtima hakanud ühekordse plasti direktiiv ning jäätme ja korduskasutuslahenduste praktikad.